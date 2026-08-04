Около 170 т гумпомощи направили активисты ЮВАО в зону СВО с начала года

С января по июнь жители Юго-Восточного административного округа Москвы передали военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), более 2,5 тысячи маскировочных сетей, тысячи гигиенических наборов, специализированное оборудование и другие необходимые вещи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии