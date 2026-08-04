МОСИНФОРМ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОСИНФОРМ

126 подписчиков

Около 170 т гумпомощи направили активисты ЮВАО в зону СВО с начала года

Около 170 т гумпомощи направили активисты ЮВАО в зону СВО с начала года

С января по июнь жители Юго-Восточного административного округа Москвы передали военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), более 2,5 тысячи маскировочных сетей, тысячи гигиенических наборов, специализированное оборудование и другие необходимые вещи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии