Около 170 т гумпомощи направили активисты ЮВАО в зону СВО с начала года

С января по июнь жители Юго-Восточного административного округа Москвы передали военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), более 2,5 тысячи маскировочных сетей, тысячи гигиенических наборов, специализированное оборудование и другие необходимые вещи.