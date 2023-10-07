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Температурные «качели» и первый снег: синоптики рассказали, какой октябрь ждет россиян

Температурные «качели» и первый снег: синоптики рассказали, какой октябрь ждет россиян

Наступление октября отметилось резким похолоданием на фоне теплого сентября. По словам синоптиков, в Центральную Россию включая Москву пришел холодный воздух, в результате чего температура понизилась до +12-17 градусов по Цельсию.

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