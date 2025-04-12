Битва армейских эвакуаторов России и США

Эксперт Крючков сравнил российские и американские ремонтно-эвакуационные машиныКакой бы передовой не была бронетехника, преимущество получит та сторона конфликта, которая лучше наладит эвакуацию и ремонт поврежденных боевых машин.
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