❗️⚡️Стали известны подробности инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига. Целью снаряженного взрывчаткой БПЛА был украинский грузовой самолет Ан-124 с боеприпасами на борту.
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❗️⚡️Стали известны подробности инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига. Целью снаряженного взрывчаткой БПЛА был украинский грузовой самолет Ан-124 с боеприпасами на борту.