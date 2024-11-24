"Резали кабель в Балтийском море": Китайцев задержали датчане, Зеленский "кинул" с заводом Си

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Комментарии
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tsan tsan
Почему ЦарьГрад подобрал и пиарит этого майданутого, но переобувшегося  блогера Подоляку, которого изгнали с Первого канала за поздравление  украинским десантникам
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18 час.
Людмила
как же его рыло надоело ! И не только Царьград его пиарит ! И этот  сотник майдана грубит тем, чей комментарий ему не понравится .  А рутуб , поддерживая его, блокирует  !😡
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17 час.

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