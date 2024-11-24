"Резали кабель в Балтийском море": Китайцев задержали датчане, Зеленский "кинул" с заводом Си

Почему ЦарьГрад подобрал и пиарит этого майданутого, но переобувшегося блогера Подоляку, которого изгнали с Первого канала за поздравление украинским десантникам

Людмила

как же его рыло надоело ! И не только Царьград его пиарит ! И этот сотник майдана грубит тем, чей комментарий ему не понравится . А рутуб , поддерживая его, блокирует !😡