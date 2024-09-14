Хренин: в Минске не видят позитивных направлений к разрядке ситуации на Украине

В Минске не видят «каких-то позитивных направлений» к разрядке ситуации на Украине. Соответствующее заявление сделал руководитель министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин, который дал интервью Центральному телевидению Китая.
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