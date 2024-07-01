Полупрозрачный маникюр гель-лаком: идеи с фото

Некоторые считают полупрозрачный маникюр несовершенным. Действительно, когда сквозь цветной слой лака проглядывается граница свободного края или даже натуральная лунка, это означает, что состав покрытия недостаточно плотный.
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