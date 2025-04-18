В Санкт-Петербурге не слишком тактичный кавалер вызвал панику, ворвавшись в автобус с оружием

Мужчина блокировал дорогу на Приморском шоссе, чтобы остановить автобус. Он вышел из машины с охотничьим ружьём, потребовал открыть двери и буквально «спас» свою возлюбленную из салона, посадив её в автомобиль и уехав с ней прочь.
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