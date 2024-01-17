Законопроект о праве ЦБ ограничивать выдачу ипотеки россиянам внесли в Госдуму

На рассмотрение в Государственную думу внесли законопроект о праве Центрального банка ограничивать выдачу займов и ипотечных кредитов россиянам ради предотвращения накопления рисков и снижения их закредитованности.
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