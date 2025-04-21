Под Сибирью кипит океан. Безграничная энергия или катастрофа?

Alex Nемо

Я размещал свои материалы на эту тему в основном на интернете, включая Миртесен, Дзен, АИФ и т.д. Внимания особо не привлекли - газа и нефти в России много, на наш век хватит - это основные реакции. А то к каким последствиям это ведёт, никто думать даже не желает.