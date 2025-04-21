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Хакнем

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Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Я размещал свои материалы на эту тему в основном на интернете, включая Миртесен, Дзен, АИФ и т.д. Внимания особо не п...Под Сибирью кипит...
  • Leonid Mikhlin
    На эту тему две мои статьи в сан-франсциской газете Кстати НН 1401 и 1404. Название статей: Моделирование будущего. Л...Под Сибирью кипит...
  • Leonid Mikhlin
    На эту тему две мои статьи в сан-франсциской газете Кстати НН 1401 и 1404. Название статей: Моделирование будущего. Л...Под Сибирью кипит...

Под Сибирью кипит океан. Безграничная энергия или катастрофа?

Под Сибирью кипит океан. Безграничная энергия или катастрофа?

Россия, которая всегда рассматривалась кладовой дешёвой нефти и газа, оказалась богата ещё и на альтернативные виды энергии.

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Комментарии
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Leonid Mikhlin
На эту тему две мои статьи в сан-франсциской газете Кстати НН 1401 и 1404. Название статей: Моделирование будущего. Леонод Михлин.
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1 час.
LM
Leonid Mikhlin
На эту тему две мои статьи в сан-франсциской газете Кстати НН 1401 и 1404. Название статей: Моделирование будущего. Леонод Михлин.
Ответить
1 час.
Alex Nемо
Я размещал свои материалы на эту тему в основном на интернете, включая Миртесен, Дзен, АИФ и т.д. Внимания особо не привлекли - газа и нефти в России много, на наш век хватит - это основные реакции. А то к каким последствиям это ведёт, никто думать даже не желает.
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1 час.
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