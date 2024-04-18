СБУ: в Польше задержан подозреваемый в подготовке покушения на Зеленского

СБУ сообщила о задержании в Польше подозреваемого в подготовке покушения на Владимира Зеленского. По версии украинских спецслужб, он якобы был "российским агентом" и должен был собирать информацию о безопасности польского аэропорта Жешув-Ясенка, который используется для отправки гуманитарной и военной помощи.