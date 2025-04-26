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Появилось фото освобождавших Курскую область бойцов из Северной Кореи

Появилось фото освобождавших Курскую область бойцов из Северной Кореи

Появилось фото освобождавших Курскую область бойцов из КНДР В сети появилось фото бойцов из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), принимавших участие в освобождении Курской области от подразделений Вооруженних сил Украины (ВСУ).

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Комментарии
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александр куприянов
молодцы !!!
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