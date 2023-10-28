В ПМР переданы новейшие российские учебники: руководство Молдовы в гневе

Российская Федерация передала в школы Приднестровья 2500 новых учебников по истории. В них добавлен раздел «Современная Россия», в котором говорится о присоединении Крыма, событиях на Донбассе, специальной военной операции по денацификации Украины и т.
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