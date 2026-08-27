Врач рассказала, как предотвратить сахарный диабет

Врач рассказала, как предотвратить сахарный диабетВрач-эндокринолог Анна Кузнецова рассказала, что снижение веса всего на 5–7% от исходной массы тела серьезно уменьшает риск сахарного диабета второго типа.
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