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Politika: Зеленский обвинит Залужного в трагедии с Ил-76

Politika: Зеленский обвинит Залужного в трагедии с Ил-76

Украинский президент уволил главкома ВСУ, а теперь планирует сделать его виноватым в атаке на "Илюшин", перевозивший украинских военнопленныхВладимир Зеленский планирует обвинить Валерия Залужного в трагедии, случившейся с Ил-76 ВКС России, перевозившим 65 украинских военнопленных.

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