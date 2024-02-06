«Алмаз-Антей»: Над РФ расширяется радиолокационное поле по контролю БПЛА

Замглавы предприятия ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий поделился сведениями о том, что в воздушном пространстве Российской Федерации увеличивают специализированное пространство, в котором при помощи радиолокации отслеживаются полёты дронов.