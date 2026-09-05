Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Рынок труда (проект «Контуры будущего»).

Рынок труда (проект «Контуры будущего»).

Нужны ли люди экономике будущего. Как технологический сдвиг меняет рынок труда Стремительное развитие новых технологий и расширение спектра производств, в которых уже не задействованы люди, делает неизбежным вопрос: стоит ли тревожится из-за спада рождаемости, если людям будущего станет негде работать? Впрочем, автоматизация — по крайней мере пока — не ведет к катастрофическому сокращению рынка труда, хотя уже ощутимо его трансформирует.

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