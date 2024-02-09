Успеть к школе: в Ордынском районе собирают деньги для ребенка после ДТП

Тетя Стаса Светлана Матвеева рассказала, что у ребенка после ДТП появились осложнения в плане мышления, памяти речи и зрения, до конца не сгибаются ноги, плохо работает голеностоп, есть перекос тазобедренных суставов, таза, сколиоз.
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