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Крупный перевод SHIB не смог остановить падение цены токена

Крупный перевод SHIB не смог остановить падение цены токена

10 сентября с криптобиржи Coinone на один адрес был переведен значительный объем Shiba Inu — около 36,1 млрд SHIB.

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