ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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В диверсии на «Северных потоках» появился польский след

В диверсии на «Северных потоках» появился польский след

Территория Польши могла быть оперативной базой для подрыва «Северных потоков». Как установили немецкие следователи, яхта «Андромеда», которая участвовала в доставке взрывчатки к трубопроводам, перед диверсией заходила в территориальные воды Польши.

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