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Царьград

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Минобороны России сообщило об уничтожении техники ВСУ под Славянском

Минобороны России сообщило об уничтожении техники ВСУ под Славянском

Министерство обороны России сообщило, что операторы FPV-дронов 1194-го полка войск «Юг» уничтожили пикап и квадроцикл ВСУ в районе Славянска, используемые для доставки боеприпасов.

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