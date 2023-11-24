В МИД РФ предупредили о последствиях действий НАТО по химоружию в Балтике

Директор второго европейского департамента Министерства иностранных дел Сергей Беляев предупредил о «плачевных для всей Балтики последствиях» в случае привлечения Североатлантического альянса к решению проблемы с затопленным на дне Балтийского моря химоружием.
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