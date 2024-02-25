Русская весна
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Русская весна

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Донбасс: китайский военкор общается с японскими добровольцами, воюющими на стороне России (ВИДЕО)

Донбасс: китайский военкор общается с японскими добровольцами, воюющими на стороне России (ВИДЕО)

Репортёра китайского телеканала Phoenix TV Лю Юйгуана многие помнят по первым неделям СВО, когда он бесстрашное лез в самое пекло боевых действий и не боялся тыловой грязи весеннего Донбасс, рассказывая о событиях, которые два года назад потрясли весь мир.

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