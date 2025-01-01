В Новый год над Рязанской областью вспыхнуло северное сияние

"Новый год под полярным сиянием - это у нас, в Рязанской области", - сообщили авторы канала. Снимок неба, сделанный в нашем регионе около половины третьего в ночь на 1 января 2025 года, запечатлел ярко-розовые отсветы на облаках.
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