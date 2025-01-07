Слуцкий заявил о необходимости поддержки военкоров, пострадавших в Донбассе

Либерально-демократическая партия РФ поможет родственникам погибшего в результате атаки дрона ВСУ корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова, а также другим, пострадавшим вместе с ним журналистам, сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
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