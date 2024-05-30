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Лавров: РФ считает, что США стали соучастником преступлений украинского режима

Лавров: РФ считает, что США стали соучастником преступлений украинского режима

Москва считает, что Соединенные Штаты стали соучастником преступлений украинского режима. Об этом заявил РИА Новости руководитель отечественного министерства иностранных дел Сергей Лавров, комментируя ракетные удары киевской стороны по российским городам.

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