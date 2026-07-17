Рабочие автозавода Hyundai потребовали гарантий на фоне появления новых сотрудников

Hyundai Motor Group стала полноправным владельцем американской компании Boston Dynamics. Спустя несколько дней после частичной забастовки южнокорейских рабочих, встревоженных наступлением автоматизации и требующих гарантий, автопроизводитель объявил о приобретении оставшегося пакета акций у японской SoftBank Group, пишет Carscoops.
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