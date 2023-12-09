Путин пошутил о желании главы ВТБ стать султаном

Президент России Владимир Путин во время встречи с наследным принцем, министром культуры, спорта и по делам молодежи Султаната Оман Зиязином ибн Хайсамом Аль Саидом в шутку попросил не слишком хвалить главу ВТБ Андрея Костина, который может «тоже захотеть быть султаном».