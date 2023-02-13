Карим Бензема: «Если ты думаешь только о том, чтобы забить гол, то ты не умеешь играть в футбол»

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал о роли атакующих игроков в футболе. «Если во время матча ты думаешь только о том, чтобы забить гол, то тебе достаточно просто наткнуться на двух хороших защитников, и все закончится! Можно сказать, что ты не умеешь играть в футбол: не умеешь играть в касание, не умеешь двигаться, а думаешь только о том, чтобы забить», – сказал Бензема.
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