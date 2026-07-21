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Губернатор Подмосковья поздравил воспитанников монастырского приюта с праздником Казанской иконы

Губернатор Подмосковья поздравил воспитанников монастырского приюта с праздником Казанской иконы

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 июля, ФедералПресс. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил подворье Покровского ставропигиального женского монастыря в Раменском округе, чтобы поздравить настоятельницу игумению Феофанию и воспитанников детского приюта с Днем обретения Казанской иконы Божией Матери.

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