Губернатор Подмосковья поздравил воспитанников монастырского приюта с праздником Казанской иконы

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 июля, ФедералПресс. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил подворье Покровского ставропигиального женского монастыря в Раменском округе, чтобы поздравить настоятельницу игумению Феофанию и воспитанников детского приюта с Днем обретения Казанской иконы Божией Матери.
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