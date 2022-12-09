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Судьи отменили сумасшедший данк Алперена Шенгюна через Зака Коллинза из-за фола в нападении

Судьи отменили сумасшедший данк Алперена Шенгюна через Зака Коллинза из-за фола в нападении

Центровой «Рокетс» Алперен Шенгюн в матче со «Сперс» исполнил эффектный данк через бигмена соперника Зака Коллинза.

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