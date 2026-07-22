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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Появилось видео с Неймаром за покерным столом в день матча «Сантоса». Форвард пел и танцевал, а окружающие снимали его на камеры

В сети появилось видео с нападающим « Сантоса » Неймаром, который в день матча Кубка Судамерикана против УСВ посетил чемпионат Бразилии по покеру в Сан-Паулу.

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