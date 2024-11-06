Дотком: победа Трампа на выборах станет "мастер-классом по карме"

REUTERS/Brendan McDermid Бизнесмен и основатель файлообменников Megaupload Ким Дотком выразил уверенность в победе кандидата в президенты США от Республиканской партии и экс-главы Белого дома Дональда Трампа на выборах.
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