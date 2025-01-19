Новый Mercedes-Benz E-Class превратят в шестидверный лимузин

Фотошпионы запечатлели на тестах прототип седана в кузове W214 с врезкой между дверями. Судя по пропорциям, у лимузина как минимум метровая вставка, причём специалисты готовят дополнительный ряд сидений с парой дверей! По предварительным данным, необычный Mercedes-Benz — творение кузовной мастерской Binz.
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