Епископ Серафим принял участие в Божественной литургии в кафедральном соборе Святых Жен-Мироносиц г. Баку.

30 марта 2025 года по приглашению Преосвященнейшего Алексия, епископа Бакинского и Азербайджанского, Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, принял участие в Божественной литургии в кафедральном соборе Святых Жен-Мироносиц г.
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