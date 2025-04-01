Епископ Серафим принял участие в Божественной литургии в кафедральном соборе Святых Жен-Мироносиц г. Баку.

30 марта 2025 года по приглашению Преосвященнейшего Алексия, епископа Бакинского и Азербайджанского, Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, принял участие в Божественной литургии в кафедральном соборе Святых Жен-Мироносиц г.