Эксперт предрёк в 2026 году среднюю зарплату в России в размере 120 тыс. рублей

Доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что средняя заработная плата в России может увеличиться на 12−14% в следующем году и составить примерно 118−120 тысяч рублей.
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