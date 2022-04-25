Глава УЕФА Александер Чеферин поздравил КФФ с Днем казахстанского футбола. «Поздравляю вас с такой важной датой и благодарю Казахстанскую федерацию футбола за то, что она была частью успеха европейского футбола за последние 20 лет.
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