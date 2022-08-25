Председатель СК России запросил информацию о ходе расследования уголовного дела по факту истязания ребенка в Челябинской области

Ранее сообщалось, что следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летней жительницы Магнитогорска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пп.
Ранее сообщалось, что следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летней жительницы Магнитогорска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пп.
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