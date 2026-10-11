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5000 мАч и магнитная зарядка в тонком корпусе — $30. Представлен мобильный аккумулятор Sharge Vision Mag

5000 мАч и магнитная зарядка в тонком корпусе — $30. Представлен мобильный аккумулятор Sharge Vision Mag

Он в основном ориентирован на iPhone, но совместим и с другими устройствами Sharge представила компактный магнитный внешний аккумулятор Vision Mag с цветным дисплеем для отображения параметров зарядки.

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