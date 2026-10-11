5000 мАч и магнитная зарядка в тонком корпусе — $30. Представлен мобильный аккумулятор Sharge Vision Mag

Он в основном ориентирован на iPhone, но совместим и с другими устройствами Sharge представила компактный магнитный внешний аккумулятор Vision Mag с цветным дисплеем для отображения параметров зарядки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым