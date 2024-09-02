Огромную яму раскопают на детской площадке за 48 млн рублей

Причину провала грунта на детской площадке на Березовой аллее нашли, специалистам придется вскрыть старый коллектор Чтобы устранить провал, появившийся на детской площадке на Березовой аллее, обновленной за 48 млн рублей, придется копать.
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