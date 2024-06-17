Пекин активно экспортирует свою политическую систему в страны Глобального Юга

Китайские официальные лица неоднократно заявляли, что Пекин занимается глобальным копированием своей системы управления, но сбор правительственных файлов дополняет новый массив доказательств того, что Китай пытается продать достоинства чиновникам стран Глобального Юга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии