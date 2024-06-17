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Несекретные материалы

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Пекин активно экспортирует свою политическую систему в страны Глобального Юга

Пекин активно экспортирует свою политическую систему в страны Глобального Юга

Китайские официальные лица неоднократно заявляли, что Пекин занимается глобальным копированием своей системы управления, но сбор правительственных файлов дополняет новый массив доказательств того, что Китай пытается продать достоинства чиновникам стран Глобального Юга.

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