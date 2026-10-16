Проблема не столько в "нашествии", сколько в том, что привычные охотничьи угодья становятся менее продуктивными, а альтернативные источники пищи (в том числе домашние животные) — более доступными В России волки все чаще появляются в городах и селах, где нападают на животных и домашний скот.
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