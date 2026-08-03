Астрономы нашли белого карлика-компаньона у звезды HD 38230

Астрономы нашли необычную двойную систему в непосредственной близости от Солнца. У звезды HD 38230 класса K0V, которая находится примерно в 21 парсеке (около 68 световых лет) от Земли, обнаружен белый карлик-компаньон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии