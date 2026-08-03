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Астрономы нашли белого карлика-компаньона у звезды HD 38230

Астрономы нашли белого карлика-компаньона у звезды HD 38230

Астрономы нашли необычную двойную систему в непосредственной близости от Солнца. У звезды HD 38230 класса K0V, которая находится примерно в 21 парсеке (около 68 световых лет) от Земли, обнаружен белый карлик-компаньон.

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