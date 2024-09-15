Подоляка: у Фенольного завода Нью-Йорка в ДНР «азовцы» сбежали с позиций

Военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что боевики запрещенной в РФ украинской нацистской группировки «Азов» бросили свои позиции около Фенольного завода в поселке Новгородское на торецком направлении в ДНР.
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