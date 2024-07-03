ФБР готова заплатить 5 миллионов долларов за данные о беглой «криптокоролеве»

Создательница криптовалютного проекта OneCoin Ружа Игнатова может гордиться всемирной известностью. Но такое внимание к ее персоне сформировано не только умением организовывать людей и строить выгодный бизнес.
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