Под Уссурийском тигр утащил собаку в лес, попав на камеры видеонаблюдения Амурский тигр проник на территорию частного домовладения в селе Кугуки, расположенном в 13 километрах от Уссурийска, и утащил сторожевую собаку в лес.
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