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Самые злые знаки зодиака

Самые злые знаки зодиака

Все мы, как говорится, не святые, но отдельные черты характера представителей некоторых же знаков Зодиака уж очень далеки, скажем так, от нормы, например, астрологи знают три зодиакальных дома, под звездами которых рождаются злые люди.

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