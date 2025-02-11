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SPORT24.ru

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Лунев ответил Смородской, которая назвала его «недоразвитой личностью»

Лунев ответил Смородской, которая назвала его «недоразвитой личностью»

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев в беседе с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном ответил на слова бывшего президента «Локомотива» Ольги Смородской, которая назвала футболиста «недоразвитой личностью».

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