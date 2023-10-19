Ynet: На Голанских высотах прогремел мощный взрыв

Причины взрыва в настоящий момент неизвестны. Израильские источники по данному вопросу пока не предоставляли дополнительной информацииИзраильскому порталу Ynet стало известно, что на Голанских высотах прогремел взрыв.
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