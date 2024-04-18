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О ресурсной игле, сырьевой экономике и прочих либеральных глупостях

О ресурсной игле, сырьевой экономике и прочих либеральных глупостях

Как часто нам доводилось слышать от всякого рода либеральных деятелей, да и просто обывателей, следующую мысль: над Россией нависло нефтяное проклятье, мы сидим на ресурсной игле, наша экономика сырьевая, а потому отсталая, не чета высокоразвитой Европе, которая все ресурсы импортирует, а взамен экспортирует высокотехнологичную продукцию и т.

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